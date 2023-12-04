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Сегодня, 21:38

Тикнизян — о выборе между сексом и голами: «Сначала первое, а потом второе»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал слова экс-форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича, заявившего, что секс по ощущениям лучше забитых голов.

«[Для меня] равнозначно. Что бы я выбрал: секс с любимой или забить гол? Сначала первое, а потом забить гол», — приводит Sport24 слова футболиста.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 15 матчей за «Локомотив» в РПЛ, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Футболист выступает за железнодорожников с 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601743-tiknizyan-ne-smog-vybrat-mezhdu-seksom-i-golami-snachala-pervoye-a-potom-vtoroye
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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