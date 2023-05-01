Тикнизян: «Перед этим сезоном мы рассказывали, что будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян призвал не делать прогнозов о перспективах московского клуба в следующем сезоне РПЛ.

«У нас следующая игра с «Сочи», и важнее ее сейчас ничего нет. Строить какие-то планы сейчас — абсолютно нерационально. Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?» — приводит Sport24 слова Тикнизяна.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка за 25 туров. 8 мая железнодорожники сыграют против «Сочи».