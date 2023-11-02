Тикнизян не жалеет, что не ушел из «Локомотива» в зарубежный клуб

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о несостоявшемся переходе в европейский клуб в летнее трансферное окно.

«Сейчас уже поздно думать о переходе в иностранный клуб, трансферное окно закрылось. Так что я вообще об этом не думаю, ни о чем не жалею. Я счастлив в «Локомотиве», это самое главное» — цитирует Тикнизяна ТАСС.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 18 матчей за железнодорожников, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Тикнизян прокомментировал «СЭ» присутствие скаутов «Лацио» на матче сборной Армении с его участием.