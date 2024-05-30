Тикнизян о травме: «Где-то меня подвела психология. Боялся почувствовать боль»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил «СЭ» на вопрос о своем состоянии.

— Как ваше состояние? В концовке сезона мы вас видели очень редко.

— Все началось с травмы в матче с «Балтикой» в Кубке России. Было маленькое повреждение, оно стало для меня первым. Очень боялся внутренних ощущений. Бывало такое, что я возвращался к тренировочному процессу, потом выходил из него. Где-то психология меня подвела. Боялся почувствовать боль... Поэтому я растерялся. Второй круг сезона для меня не удался, но для команды в целом все прошло неплохо.

В сезоне-2023/24 25-летний игрок сборной Армении провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.