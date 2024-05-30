Тикнизян о «Зените»: «Решили, что остаться в «Локомотиве» на второй круг будет лучше для всех»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил «СЭ» на вопрос о несостоявшемся переходе в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

— Что на самом деле происходило в истории с «Зенитом»?

— Нет смысла сейчас говорить о том, что было зимой. Мне было приятно, что такой клуб интересовался моей персоной. Но вместе с «Локомотивом» мы приняли решение, что остаться на второй круг будет лучше для всех.

— Что, если «Зенит» снова придет за вами?

— Посмотрим. Не могу загадывать. Уяснил для себя одну важную вещь — нельзя никогда ни в чем быть уверенным.

В сезоне-2023/24 25-летний игрок сборной Армении провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.