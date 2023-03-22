Тикнизян объяснил, почему решил выступать за сборную Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, почему принял решение выступать за сборную Армении.

«Да, я неоднократно говорил, что хочу попасть в сборную России. После того как сыграл на молодежном чемпионате Европы в 2021 году, я отмечал, что работаю на футбольном поле и стараюсь попасть в основную команду. У любого футболиста есть мечта — попасть в сборную страны, где он родился; проявлять себя и свое мастерство в стране, которая ему дала очень многое. Но шанса проявить себя в сборной России мне так и не выпало, поскольку меня ни разу не вызывали и даже не включали в расширенный список. Не испытываю никаких обид, потому что это футбол, так бывает, у каждого тренера свое видение.

В какой-то момент я понял, что пора принимать это решение и делать шаг вперед в текущих реалиях. В Федерации футбола Армении взвешенно оценили мою позицию и приняли ее, прекрасно понимая с футбольной точки зрения мое желание ждать шанса быть вызванным в сборную России. Но его я не дождался. Поэтому я переворачиваю эту страницу и иду дальше. Очень благодарен Армении, армянскому народу и ФФА за гостеприимство. Если раньше я долго раздумывал над этим, то в этот раз все решил очень быстро. Мы находились на сборах в Эмиратах, когда поступило предложение от ФФА. Я взвешивал все за и против и в один день проснулся и понял, что пора делать шаг вперед. Грандиозных мыслей не возникло, потому что очень быстро в моей голове сформировалось решение», — приводит Metaratings слова Тикнизяна.

23-летний Тикнизян может дебютировать за сборную Армении 25 марта в матче отборочного турнира Евро-2024 против Турции.