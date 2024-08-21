Тикнизян: «Наверное, все думали, что уход Миранчука и Глушенкова скажется на «Локо», но у нас пока хорошо идет»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как относится к игре команды без Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Артема Дзюбы и Максима Глушенкова, которые покинули команду этим летом.

«Наверное, все думали, что это как-то отразится на нас, на нашей игре, ее качестве. И, конечно, на результатах. Но пока рано еще какие-то прогнозы давать и выводы делать. Прошло только пять туров в чемпионате. Надо жить сегодняшним днем. Слава богу, что все у нас пока так хорошо идет. И я надеюсь, мы будем так и дальше продолжать», — приводят «Известия» слова Тикнизяна.

После 5 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 12 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.