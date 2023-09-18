Тикнизян оценил положение «Локомотива» в чемпионате России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после поражения команды в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2) рассказал, что думает о главном тренере Михаиле Галактионове.

«Ничего в «Локомотиве» не изменилось по сравнению с весной. На мой взгляд, тренер не провисает, а просто команда сталкивается с трудностями. Это нормально, это спорт и футбол. Очень важно, как мы будем реагировать на трудности. В команде и у тренера всё нормально. Мы все впитываем то, что тренер нам говорит.

К сожалению, в матче с «Оренбургом» нам не повезло. Мы не смогли воспользоваться своими моментами, соперник нас подловил на контратаках», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

«Локомотив» после восьми туров в нынешнем сезоне чемпионата России располагается на восьмом месте в турнирной таблице с 12 очками.