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Сегодня, 00:40

Тикнизян охарактеризовал Севикяна одним словом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизяна поделился мнением о своем партнере по национальной сборной и нападающем «Пари НН» Эдгаре Севикяне.

«Кто отличился в первой части сезона из футболистов РПЛ? Много кто. Выделю Кассьерру — человек забил 14 мячей, он в хорошей форме, на подъеме. Ваня Сергеев забил на групповой стадии Кубка пять. Из моей команды... Я немножко растерялся, тяжело так ответить. Все ребята проявили себя, мы показали во многих матчах характер. Мои товарищи для меня — лучшие в плане футбола и человеческого отношения. Охарактеризую Севикяна одним словом — «топ». Во всех смыслах и отношениях», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в РПЛ, «Пари НН» — на 9-й позиции (24).

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-okharakterizoval-napadayushego-pari-nn-sevikyana-odnim-slovom-315982/
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Эдгар Севикян
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