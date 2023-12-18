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Сегодня, 09:55

Тикнизян о будущем Марадишвили: «Он не делится такими вещами. Знает, что я разболтаю»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Марадишвили и Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника железнодорожников Константина Марадишвили в «Пари НН».

По информации «СЭ», «Локомотив» и «Пари НН» близки к соглашению об аренде полузащитника сроком на полгода.

— Марадишвили может перейти в «Пари НН». Как ты относишься к этому?

— Посмотрим, как будет на самом деле. Желаю своему хорошему другу и товарищу по команде всего самого наилучшего! Надеюсь, что у него с футбольной точки зрения получится себя реализовать. Для футболиста самое печальное, когда он не получат игровое время. Надеюсь, у него игровая практика появится.

— Не откроешь секрет? Может, Марадишвили что-то рассказал тебе?
— Он со мной такими вещами не делится. Знает, что я разболтаю.

В текущем сезоне Марадишвили провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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