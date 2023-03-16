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Сегодня, 17:07

Тикнизян получит паспорт Армении по приезде в страну

Микеле Антонов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе сборной Армении ответили на вопрос «СЭ» о процессе получения армянского паспорта для защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«C паспортом Армении для Тикнизяна все хорошо. Он сможет участвовать в грядущих матчах сборной Армении. Игрок получит паспорт Армении по приезде в страну», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной Армении.

23-летний Тикнизян — уроженец Санкт-Петербурга и выпускник академии московского ЦСКА, он выступал за молодежные сборные России разных возрастов.

7 марта стало известно, что футболист был вызван в сборную Армении на матч отборочного турнира Евро-2024 против сборной Турции, который состоится 25 марта.

Наяир Тикнизян
РПЛ
Сборная Армении по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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