Тикнизян пошутил о продолжении карьеры в европейском чемпионате

Воспитанник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян пошутил о продолжении карьеры в Европе.

«Все, что касается публикаций СМИ и каких-то новостей обо мне, никогда не придаю большого значения. У меня есть агент — Александр Клюев, с которым у меня хорошие отношения.

Я ему говорил однажды: «Сань, ты хороший человек, но быть хорошим человеком это не профессия, где моя Европа?» На что Клюев мне ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?» (смеется). Он во многом прав. Поэтому, все вопросы надо задать моему агенту и другу. Я об этом ничего не знаю», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА. За «Локомотив» игрок выступает с августа 2021 года.