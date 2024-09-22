Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Тикнизян после матча с «Пари НН» ушел в раздевалку в сопровождении врача

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил травму в концовке матча 9-го тура РПЛ с «Пари НН».

Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Тикнизян начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 58-й минуте, заменив Сергея Пиняева. В добавленное ко второму тайму время 25-летний футболист повредил ногу. Он ушел в подтрибунное помещение в сопровождении врача.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тикнизян провел 7 матчей за «Локомотив», в которых отметился двумя голами.

Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
ВСУ потеряли более 16 тыс. военных и 126 танков в ходе боев в Курской области
Российский актер Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
Источник: ЦСКА хочет сбить зарплату в переговорах с Пьяничем
Карпин раскритиковал судей после игры с «Динамо» Махачкала: «Они все говорят на черное белое»
РПЛ, результаты матчей 9-го тура: «Спартак» сыграл вничью с «Динамо», «Локомотив» победил «Пари НН» и другие
«Не скажу, что в России слабое судейство, но сегодня меня разозлили!» Личка и Станкович — после дерби
«Пари НН» — «Локомотив»: видео голов матча РПЛ
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря дублю Батракова: онлайн-трансляция матча РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя