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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Тикнизян признался, что ни разу в жизни не пробовал алкоголь

Константин Белов
Корреспондент
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» заявил, что никогда в жизни не употреблял алкоголь.

— Антон Миранчук рассказывал, что может потратить 50 тысяч рублей на бутылку вина. Какое самое дорогое вино ты пил?

— Ни разу в жизни не употреблял алкоголь, не курил и не принимал запрещенные вещества. И всем советую этого не делать. Даже вино я никогда в жизни не пробовал. И второе, моими финансами занимаемся моя жена, — сказал Тикнизян «СЭ».

Тикнизян в сезоне-2024/25 провел за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)

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