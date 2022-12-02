Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщает официальный сайт красно-зеленых.

Футболист набрал 364 голоса (43,9%), обогнав Константина Марадишвили — 216 голосов (26,1%). Третьим стал Артем Карпукас — 131 голос (15,8%).

Тикнизян провел четыре матча без замен за «Локомотив» в ноябре, отличился забитым голом и результативной передачей.

Далее в голосовании расположились Антон Миранчук — 104 голоса (12,5%) и Франсуа Камано — 14 голосов (1,7%).

23-летний защитник выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне сыграл 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.