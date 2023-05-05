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Сегодня, 18:03

Тикнизян: «Эпизоды с красными карточками — это простое стечение обстоятельств»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, с чем связано его большое количество красных карточек.

«Я всегда стараюсь оставаться спокойным и сохранять рассудок. Те эпизоды, которые были с красными карточками, это простое стечение обстоятельств. У меня никогда нет агрессии по отношению к соперникам, у меня нет мысли кого-то ударить исподтишка и нанести травму. В плане самообладания у меня ничего не поменялось», — приводит Sport24 слова Тикнизяна.

В сезоне-2021/22 защитник трижды заработал удаление во всех турнирах. В этом сезоне Тикнизян провел 32 матча за «Локомотив» в РПЛ и Кубке России, не заработав ни одной красной карточки, но при этом на его счету шесть желтых.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-tiknizyan-o-svoikh-krasnykh-kartochkakh-stecheniye-obstoyatelstv-u-menya-nikogda-net-agressii-k-sopernikam
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