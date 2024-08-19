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Сегодня, 10:48

Тикнизян о победном голе в ворота ЦСКА: «Не отпраздновал, потому что это клуб, который меня воспитал»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 5-го тура РПЛ над ЦСКА (1:0).

«Никакого правила «бывших» не сработало, это уже пятая игра против ЦСКА. Повезло, что попал, пересмотрел момент с голом. Первое касание было неудачным, может быть, оно и сыграло мне на пользу. Эмоции от победы положительные, моя команда победила. Конечно, я не отпраздновал гол в ворота ЦСКА, потому что это клуб, который меня воспитал», — сказал Тикнизян «СЭ».

После пятого тура «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Тикнизян в этом сезоне провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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