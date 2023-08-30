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Сегодня, 23:00

Тикнизян: «Игра в Европе — мечта, но не в это трансферное окно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, мечтает ли он играть в Европе.

«Я не читаю слухи о себе. Если руководство говорит, что я остаюсь, значит остаюсь. Я от этого абстрагируюсь максимально. Если будет конкретика, тогда поговорим. Если нет, то смысл об этом думать? Играть в Европе — мечта? Мечта, но не в это трансферное окно. Дай бог, в следующее. Будем работать, делать все возможное, а там, как бог даст. Меня будет сложно заменить? Незаменимых нет, тем более, в футболе», — сказал Тикнизян «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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