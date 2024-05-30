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Сегодня, 13:25

Тикнизян о рождении сына: «Просыпался по ночам в 3:30? Теперь просыпается жена, а я сплю дальше»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил «СЭ» на вопрос о том, как изменилась его жизнь после рождения сына.

— Как изменилась ваша жизнь с рождением сына?

— Только с положительной точки зрения. На одного человека, которого я люблю, в моей жизни стало больше. Я счастлив!

— Раньше вы просыпались в 3:30. А теперь с рождением сына вообще спать перестали?

— Теперь просыпается моя жена, а я сплю дальше.

В ноябре 2023 года Тикнизян родился на телеведущей Яне Ромашкиной. В начале мая у пары родился сын.

Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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