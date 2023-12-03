Тикнизян рассказал, как изменилась жизнь после свадьбы: «Я стал быстрее бегать»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы.

«Жизнь изменилась в положительную сторону. Думаю, это видно по моей игре. У любого спортсмена личная жизнь характеризуется по спортивным достижениям. У меня все хорошо, я очень счастлив. Стал ли быстрее возвращаться домой? Нет, я стал быстрее бегать. Вот так вот на меня жена повлияла», — сказал Тикнизян.

В конце сентября стало известно, что 24-летний футболист сделал предложение телевудщей Яне Ромашкиной.