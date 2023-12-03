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Сегодня, 20:42

Тикнизян рассказал, как изменилась жизнь после свадьбы: «Я стал быстрее бегать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы.

«Жизнь изменилась в положительную сторону. Думаю, это видно по моей игре. У любого спортсмена личная жизнь характеризуется по спортивным достижениям. У меня все хорошо, я очень счастлив. Стал ли быстрее возвращаться домой? Нет, я стал быстрее бегать. Вот так вот на меня жена повлияла», — сказал Тикнизян.

В конце сентября стало известно, что 24-летний футболист сделал предложение телевудщей Яне Ромашкиной.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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