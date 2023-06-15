Тикнизян — о критике в свой адрес: «Очень трудно было спать по ночам, тяжело это переживал»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, как относится к критике в свой адрес.

— Сейчас я уже стал более матерым в этом плане. Но когда переходил в «Локомотив», у меня за плечами не было колоссального опыта игры в РПЛ. На тот момент я провел порядка 35-37 матчей. Из них примерно десять в старте. Из этих 37 матчей 25-27 я играл левого нападающего. И тут приходит предложение от «Локомотива», как раз в тот момент, когда Березуцкий говорит мне на сборах, что на меня не рассчитывает.

Я перехожу в «Локомотив» на позицию левого защитника. В первые две недели я только и слышал, что моя трансферная стоимость не оправдана, за меня много заплатили, я обманул футбол. Просто не понимал, почему мне за это люди предъявляют какие-то претензии. Я же не ходил с ценником на лбу и не говорил купить меня.

— Как ты это воспринимал?

— Как человек тонкой душевной натуры я это очень тяжело переживал. Общался с психологом на эту тему. Особенно после красных карточек. Было очень тяжело, сейчас я не преувеличиваю. Ни в коем случае не давлю на жалость, просто констатирую факты. Очень трудно было спать по ночам, потому что я постоянно прокручивал эти моменты. Это очень сильно било по уверенности. Благодарен Богу, что смог перебороть это в себе, смог развернуть происходящее в свою пользу.

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.