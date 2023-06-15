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Сегодня, 11:00

Тикнизян о словах Дзюбы при первой встрече: «О, вот мои шашлычники. Мангал взяли?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба и Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о шутках нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба впервые меня увидел, когда мы с Марадишвили на сборах ехали на тренировку, и сказал: «О, вот мои шашлычники. Мангал взяли?» Я люблю над собой смеяться, поэтому понял сразу — мы с Дзюбой споемся. Он человек, у которого голова вообще не перестает работать. Он постоянно генерирует какие-то шутки. Говорит, что ему первое пришло в голову, и не боится этого», — сказал Тикнизян «СЭ».

В сезоне-2022/23 Дзюба забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

25 мая 34-летний россиянин подписал контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Наир Тикнизян. «Мне говорили, что хотят набить морду: «Выйдешь со стадиона — и тебя поймают». Откровенный Тикнизян

Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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