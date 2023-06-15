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Сегодня, 09:30

Тикнизян объяснил празднование гола с закрытыми ушами: «Я два года молчал на тему критики в свой адрес»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» объяснил свое празднование в 29-м туре РПЛ в матче против «Динамо» (4:2).

После гола, забитого в ворота «Динамо», игрок приставил руки к ушам и обратил свой взгляд на трибуны.

«Честно, я рад, что вы задали этот вопрос. Я очень долго молчал на тему какой-то критики в свой адрес. Если быть точным, два года. С того момента, как я перешел из ЦСКА в «Локомотив», первые 8-9 месяцев складывались не совсем удачно. Я очень сильно из-за этого переживал», — сказал Тикнизян «СЭ».

Игрок также ответил на вопрос, как боролся с критикой в свой адрес.

«Для себя решил, что постараюсь максимально от этого абстрагироваться и делать свою работу, закрыть рот и просто не обращать внимания. Сейчас в моей карьере, наверное, самый удачный отрезок, когда многое получается, я чувствую себя максимально комфортно», — добавил Тикнизян.

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

С марта 2023 года футболист также выступает за сборную Армении.

Наир Тикнизян. «Мне говорили, что хотят набить морду: «Выйдешь со стадиона — и тебя поймают». Откровенный Тикнизян
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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