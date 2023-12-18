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Сегодня, 09:47

Тикнизян: «Хочется посетить США, Майами. Почему нет?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал «СЭ» о желании посетить США.

— Ты посетил матч-звезд КХЛ и принял участие в матче FONBET Кубка России. Какие впечатления?

— Могу сравнить шоу матча-звезд FONBET Кубка России и КХЛ. На хоккее, в Санки-Петербурге, была космическая арена. Людей было побольше. Но в плане эмоций очень схоже — было весело и там и там. Такие шоу-мероприятия полезны для нашего спорта.

— На фотографии с матча-звезд КХЛ ты отметил местоположение как Майами.

— Это мой плоский юмор. На фотографии я был в пальто и черной водолазке — это разве одежда для Майами? Люди, которые дружат с юмором, поняли эту шутку. Себя я таким не считаю.

— Нет желания съездить в Майами как турист?

— Хочется, конечно, посетить США, Майами. У меня там есть хороший знакомый, который рассказывает о местной жизни. Посетить как турист. Почему бы нет?

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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