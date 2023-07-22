Тикнизян — о ничьей с «Рубином»: «Если быть откровенным, мы приобрели одно очко»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал ничью в матче против «Рубина» (2:2) в первом туре РПЛ.

— Сегодня вы приобрели одно очко или потеряли два?

— Если брать игру и быть откровенным, то мы приобрели одно очко. Потому что качество игры оставляло желать лучшего, да у нас были моменты, подвела реализация. Мы проведем работу над ошибками и будем двигаться дальше.

— Ты успел этим летом отдохнуть немного?

— Я достаточно молодой футболист и благодарен Богу за такой график. Рад работать и прогрессировать. Для меня это самое важное.

- Вам поставили цель: топ-3 в РПЛ и финал Кубка. Это реально?

— В мае поговорим. А сейчас не хочу делать далеко идущие выводы. Хотим двигаться от игры к игре.

Красно-зеленые дважды уступали в счете по ходу матча против «Рубина», но оба раза сумели отыграться благодаря голам Тикнизяна и Вильсона Изидора.