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РПЛ

Сегодня, 12:34

Тикнизян считает, что Сперцяну пора уезжать в Европу

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о перспективах партнера по сборной Армении, хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцяну пора уезжать в Европу. Эдуард уже созрел как футболист и в ментальном плане, и физическом. Желаю ему уехать в европейский чемпионат. И не потому, что в России плохо, а потому что это будет шаг вперед для него», — цитирует Тикнизяна Sport24.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с 2018 года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

«Краснодар» под руководством сербского специалиста Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607347-tiknizyan-spertsyanu-pora-uyezzhat-v-yevropu
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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