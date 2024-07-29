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29 июля, 23:45

Тикнизян считает, что все команды РПЛ примерно одного уровня

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал старт команды в новом сезоне РПЛ.

«В игре с «Динамо» мы были близки к победе. Мы тяжело входим в сезон, отсутствие лидеров сказывается на структуре игры. С «Акроном», например, у нас была классная игра, за счет морально-волевых победили в первом туре. Тоже самое я могу сказать и про матч с «Динамо». Забей мы свои моменты, и все могло сложиться по-другому. Проиграли, принимаем поражение, идем дальше.

В РПЛ сейчас все команды примерно одного уровня. Даже возьмем чемпионат Европы: можете назвать хоть одну команду, которая всех обыгрывала с крупным счетом? Все соперники примерно одного уровня. Футбол изменился», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

25-летний игрок сборной Армении выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. На его счету 91 матч, 14 голов и 13 результативных передач за московский клуб.

Железнодорожники после двух стартовых туров набрали 3 очка (1 победа и 1 поражение). В следующем туре 4 августа «Локомотив» сыграет на выезде против «Ахмата», 4 августа, начало — в 20:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Наир Тикнизян
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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