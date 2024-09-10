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Сегодня, 21:39

Тикнизян считает переход в «Локомотив» хорошим шагом для Севикяна

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал переход своего соотечественника Эдгара Севикяна в московскую команду.

«О переходе Эдгара в «Локомотив» я узнал за один-два дня до его объявления. Мы на эту тему не общались, он лишь только подтвердил интерес со стороны клуба. Севикян — большой молодец, что рискнул и попробовал себя за границей. Уверен, он еще себя там покажет. Без разницы, о чем дискуссируют люди по поводу его возвращения в РПЛ. Главное, чтобы Эдгар был счастлив. Он является воспитанником «Локомотива» и для него это хороший шаг», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

6 сентября стало известно, что «Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа. Футболист выступал за венгерский клуб с января этого года. 23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Эдгар Севикян

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