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Сегодня, 10:10

Тикнизян в шутку рассказал, почему его бесит Пиняев: «Надеюсь, не попадется на глаза ближайшие три недели»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал «СЭ», почему его бесит нападающий железнодорожников Сергей Пиняев.

— «Локо ТВ» спрашивали, что тебя бесит, и ты ответил — Пиняев. Почему?

— Это шутка. Пиняева я вижу постоянно, даже во время отпуска. Надеюсь, что он улетит в Дубай уже, и не попадется мне на глаза в ближайшие три недели.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с лета 2021 года.

Наяир Тикнизян
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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