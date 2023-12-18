Тикнизян в шутку рассказал, почему его бесит Пиняев: «Надеюсь, не попадется на глаза ближайшие три недели»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал «СЭ», почему его бесит нападающий железнодорожников Сергей Пиняев.

— «Локо ТВ» спрашивали, что тебя бесит, и ты ответил — Пиняев. Почему?

— Это шутка. Пиняева я вижу постоянно, даже во время отпуска. Надеюсь, что он улетит в Дубай уже, и не попадется мне на глаза в ближайшие три недели.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с лета 2021 года.