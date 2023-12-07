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Сегодня, 20:51

Тикнизян: «Амбиции и самоотдача сборной Армении растут. Вся команда стремится к участию в большом турнире»

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, когда его национальную команду можно будет увидеть на крупных турнирах.

«Я не люблю строить планы. На все воля божья. Вся сборная стремится к участию в большом турнире. Но и Москва не сразу строилась. Я извиняюсь, мы год назад играли вничью с Лихтенштейном и радовались этому, а теперь расстраиваемся после ничейного результата с Турцией. Это говорит о том, что наши амбиции и самоотдача растут. Всему свое время. Главное работать, тогда тебе воздастся свыше», — цитирует Тикнизяна Sport24.

24-летний футболист дебютировал за сборную Армении в марте 2023 года. Всего он провел 10 матчей в составе своей национальной команды и отметился 1 голом.

Сборная Армении заняла 4-е место в группе D квалификации Евро-2024, набрав 8 очков за 8 матчей, и не смогла попасть в финальную часть турнира.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602520-tiknizyan-ambitsii-sbornoy-armenii-rastut-vsya-komanda-stremitsya-k-uchastiyu-v-bolshom-turnire
Футбол
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