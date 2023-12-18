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Сегодня, 08:59

Тикнизян заявил, что пока не соответствует уровню топ-5 лиг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что готов переехать в европейский чемпионат не самого высокого уровня, если появится такая возможность.

«Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если предоставится возможность поиграть в той же Бельгии, то почему бы не уехать? Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов. Я субъективен и самокритичен. Это позволяет мне постоянно расти и требовать с себя большего», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-605127-tiknizyan-yesli-predostavitsya-vozmozhnost-poigrat-v-belgii-pochemuby-ne-uyekhat-ya-futbolist-ne-dlya-top-5-lig
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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