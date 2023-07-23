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Сегодня, 14:25

Тильман: «Когда мои бразильские коллеги узнали о переходе Ренана в «Зенит», сказали, что это easy money для клуба»

Алина Савинова
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Бывший скаут «Динамо» Александр Тильман объяснил, почему бразильского игрока «Зенита» Роберта Ренана можно считать топовым защитником.

«В основном любят, чтобы защитник от простого играл: отобрал, вынес, отдал ближнему. А в топ-клубах топ-защитники ценятся за то, что с мячом могут что-то сделать, какое-то индивидуальное преимущество создать. У Ренана все эти задатки есть. При всей сырости в связи с возрастом у него есть задатки топ-футболиста для топ-клуба. Когда общался со своими бразильскими коллегами, и они узнали, что Ренан переходит в «Зенит», то они сказали, что это будут «easy money» для клуба, потому что очень скоро «Зенит» продаст его за хорошую сумму. Ренан хорошо котируется на бразильском рынке», — цитирует Тильмана Legalbet.

Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. 19-летний футболист провел 11 матчей в составе сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2028 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-skaut-dinamo-tilman-kogda-moi-brazilskie-kollegi/
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Роберт Ренан
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