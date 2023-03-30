Агент Кокорина: «Несомненно, молодые российские форварды росли и воспитывались на игре Александра»

Футбольный агент Тимофей Бердышев отреагировал на слова форварда «Динамо» Константина Тюкавина о том, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин является лучшим форвардом в истории РПЛ.

«Уважаю мнение Тюкавина. Сейчас Кокорин — топ-форвард кипрской лиги. Несомненно, Александр внес большой вклад в российский футбол и дал понимание молодым игрокам, что можно с помощью трудолюбия и таланта в 18 лет являться одним из ориентиров для молодых футболистов. Думаю, поэтому Тюкавин так высоко оценивает достижения Кокорина. Во-первых, Александр очень долго был на высоком уровне. Во-вторых, он показал молодым игрокам, что это осуществимо и реально. Несомненно, молодые российские форварды, которые родились в начале нулевых, росли и воспитывались на игре Кокорина», — приводит слова Бердышева Metaratings.ru.

32-летний Кокорин начал карьеру в 2008 году в академии «Локомотива», а позже перешел в структуру «Динамо». За карьеру нападающий выступал за «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

На старте нынешнего сезона нападающий перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Арис». За кипрский клуб Кокорин провел 23 матча, забил 11 голов и отметился 5 результативными передачами.