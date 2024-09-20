Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:57

Тимощук: «Соболев — футболист «Зенита», мы его всячески поддерживаем»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об адаптации форварда Александра Соболева после перехода из «Спартака».

«Есть позиция. Решение руководства, тренерского штаба и главного тренера. Это наш футболист, мы его всячески поддерживаем. Вы видите отношение ребят, отношение нас всех. Мы стараемся сделать так, чтобы как можно быстрее ему удалось адаптироваться. Безусловно, каждый из нас заинтересован в том, чтобы он адаптировался и приносил пользу команде. Заявление самого Александра вы тоже видели. Я думаю, что тут как не убрать, так и не добавить. Все в его ногах, его голове, его стремлении, самоотдаче. Поэтому только через работу. Доказывать на футбольном поле болельщикам, что он достоин находиться в нашей команде и приносить пользу ей», — сказал Тимощук.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Александр Соболев
Анатолий Тимощук
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Материалы сюжета Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: из Москвы — в Санкт-Петербург
Семшов ответил, как Соболев может завоевать любовь фанатов «Зенита»
Семшов: «Соболев пока точно не в форме»
«Спартаку» лучше без Соболева». Интервью Томаша Амарала — о форме Виллиана Жозе, отказе от Глушенкова и трансферах
Амарал: «Спартаку» лучше без Соболева. Нам нужны люди, которые хотят здесь находиться»
Ерохин: «Думаю, Соболев будет еще прибавлять и поможет «Зениту»
Арустамян: «Соболев понимает, как изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе»
Сегодня
Вчера
Неделя