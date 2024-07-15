Тимощук: «Ждать ли Соболева в «Зените»? Я не знаю»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Ждать ли Соболева в «Зените»? Я не знаю. Все вопросы к Александру Медведеву. Он правильно сказал — слухи не комментируем. Я его полностью поддерживаю», — приводит слова Тимощука «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит». Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт Александра с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.