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Сегодня, 16:25

Тимощук рассказал, что «Зенит» всегда старается использовать воспитанников в первой команде

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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о работе клуба по внедрению воспитанников в основную команду.

«Работает ли академия «Зенита»? Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то причем? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде — уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берем их на сборы. В «Спартаке» больше воспитанников? Ничего страшного, пусть доказывают и показывают, все в их руках», — приводит «РБ Спорт» слова Тимощука.

После 7-го тура «Зенит» с 14 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на 9-й позиции с 10 очками.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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