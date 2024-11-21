Тимощук считает, что трудно сравнивать титулы «Зенита» 1984 и 2007 года

Сегодня, 18:54
Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук на открытой студии клуба и «Радио Зенит» в петербургском Доме книги вспомнил первое чемпионство петербургской команды в новейшей истории России.
«Зенит» стал чемпионом страны по итогам сезона-2007. Это стало первой победой клуба в национальном чемпионате с 1984 года.
— Мы знали о том, что долго не побеждали. 23 года для футбола — это большой срок. Все надеялись и верили в то, что создастся команда, которая сможет добиться такого успеха во второй раз и в дальнейшем идти к чемпионским званиям как можно чаще. Действительно, матч был сложный, хотя и выездной, но мы достойно его провели. С большим накалом, с большими проблемами в плане голов, но мы смогли все-таки забить этот настолько нужный мяч. Когда вернулись, болельщики встречали нас, и в аэропорту было все организовано, мы ездили с кубком.
Я думаю, что тяжело сравнивать чемпионаты [1984 и 2007 годов]. Но мне кажется, что в 1984 году конкуренция и уровень команд были достаточно серьезными, — передает слова Тимощука корреспондент «СЭ».
«Зенит» завоевал титул в матче против раменского «Сатурна» (1:0), который состоялся 11 ноября 2007 года в рамках 30-го тура чемпионата России.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)