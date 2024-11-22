Тимощука лишили всех государственных наград Украины

Сегодня, 14:44
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.
Помимо экс-игрока сборной Украины, в список о лишении наград вошли еще 33 человека. Ранее CAS удовлетворил апелляцию Тимощука к Украинской ассоциации футбола.
В сентябре 2023 года УАФ сообщила, что экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишить его всех титулов на национальном уровне. Тимощук провел в составе сборной Украины рекордные 144 матча и забил 4 гола.
В феврале 2017 года трехкратный чемпион Украины получил тренерскую лицензию класса PRO. В этом же году он вошел в тренерский штаб «Зенита».
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|15
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|5
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|15
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|Акрон
|15
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|16
|10
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|15
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|15
|11
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|15
|12
|Кр. Советов
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|12
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|9
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|16-30
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|И
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Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
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Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
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Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)