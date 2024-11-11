Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:05

Тимошенко назвал Дзюбу душой коллектива «Акрона»

Telegram Дзен

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко заявил, что его одноклубник Артем Дзюба быстро стал лидером и душой команды после своего прихода.

В воскресенье «тольяттинцы в гостевом матче 15-го тура РПЛ проиграли «Спартаку» (0:4). Дзюба вышел в стартовом составе, но голевыми действиями не отметился.

«Тяжелый матч, многое не получилось. Обязательно сделаем выводы. Не согласен с теми, кто критикует Дзюбу. Он свое дело делал, цеплялся за мяч, боролся. Артем сразу стал авторитетом в «Акроне», мы все его слушаем. Подсказывает, помогает, делает все, чтобы команда выигрывала и побеждала. И по результату это заметно.

Все ребята желают ему как можно скорее забить два мяча и догнать Кержакова. Разумеется, для него это очень важно. Он хороший футболист, хороший человек и быстро стал душой в раздевалке», — сказал Тимошенко «ВсеПроСпорт».

Дзюба стал игроком «Акрона» в сентябре 2024 года. В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 2 гола и 3 голевые передачи в 8 матчах за клуб.

Источник: ВсеПроСпорт
Артем Дзюба
ФК Акрон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»
СКА уступил «Авангарду» и потерпел пятое поражение подряд
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Сегодня
Вчера
Неделя