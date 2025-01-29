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Тимошенко: «Морозов заходил в раздевалку после каждой игры «Акрона»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко, рассказал, как владелец «Акрона» Павел Морозов участвует в жизни тольяттинской команды

«После каждой игры Морозов заходил в раздевалку. Не важно, выиграли или проиграли, всегда находил слова поддержки. Благодарил за игру. Проходил и всем пожимал руки. Он всегда рядом и помогает, если что-то требуется команде. В кратчайшие сроки старается это сделать», — цитирует Тимошенко «РБ Спорт».

Тимошенко выступает за «Родину» на правах аренды из «Акрона». В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в составе команды из Тольятти и отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Родина
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