Тимошенко: «Морозов заходил в раздевалку после каждой игры «Акрона»

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко, рассказал, как владелец «Акрона» Павел Морозов участвует в жизни тольяттинской команды

«После каждой игры Морозов заходил в раздевалку. Не важно, выиграли или проиграли, всегда находил слова поддержки. Благодарил за игру. Проходил и всем пожимал руки. Он всегда рядом и помогает, если что-то требуется команде. В кратчайшие сроки старается это сделать», — цитирует Тимошенко «РБ Спорт».

Тимошенко выступает за «Родину» на правах аренды из «Акрона». В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в составе команды из Тольятти и отметился 2 голами и 2 результативными передачами.