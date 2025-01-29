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Сегодня, 11:54

Тимошенко считает уровень игры в первой лиге сравнимым с уровнем РПЛ

Даниил Аршавский
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко признался, что не видит разницы в уровне игры команд первой лиги и РПЛ.

«Первое время тяжело, но когда ты адаптируешься, то уже особо не видишь разницы между первой лигой и премьер-лигой. Потому что и там, и там плюс-минус одинаковые футболисты. Есть легионеры, которые выделяются, а есть такие же, как российские футболисты. Просто в премьер-лиге все делается на 2-3 секунды быстрее», — цитирует Тимошенко «РБ Спорт».

25-летний форвард присоединился к «Родине» 9 января на правах аренды из «Акрона». В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей за тольяттинскую команду, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
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Футбол
ФК Акрон
ФК Родина
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