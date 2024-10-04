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Сегодня, 08:12

Гурцкая: «Станкович возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет все получаться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович столкнулся с проблемами в московской команде.

«Проблема в том, что есть категория тренеров как тренеры-мотиваторы. Они не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду. Такой, например, Каррера. Он пришел в очень хорошую команду, достаточно было просто мотивировать и физически подводить к матчу.

Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить передачи давать. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться. А он (Станкович) возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет все получаться. И началась паника. Плюс он сейчас почувствует... У него есть три стенки, прежде чем доберутся до него. Сначала Амарал, которого будут сносить болельщики, потом Малышев. Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле», – цитирует «РБ Спорт» Гурцкая.

"Спартак" в 10 турах набрал 16 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. В прошлые выходные красно-белые проиграли "Локомотиву" (1:3).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Тимур Гурцкая

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