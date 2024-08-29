Гурцкая: «Если кто-то был бы не против перехода Соболева, 8-10 миллионов для «Зенита» — это погрешность»

Футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, почему «Зенит» еще не оформил трансфер Александра Соболева из «Спартака».

«Почему трансфер еще не оформлен? Потому что противоборство. Медведев? Может быть. Может, кто-то в штабе Семака имеет сомнения. Если кто-то был бы не против, 8-10 миллионов для «Зенита» — это погрешность», — цитирует «РБ Спорт» Гурцкая.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Всего он сыграл 140 матчей за красно-белых, отметившись 58 голами и 32 результативными передачами.