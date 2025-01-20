Лепсая: «Малком переходил в «Зенит» из «Барсы», Энрике — из «Ботафого». Разный уровень»

Футбольный функционер Тимур Лепсая не спешит сравнивать потенциального новичка «Зенита» Луиса Энрике с Малкомом.

— Правы ли те, кто утверждает, что в лице Энрике «Зенит» нашел нового Малкома? Новичок питерцев по потенциалу сопоставим с лучшим футболистом РПЛ сезона-2022/23?

— Давайте так. Малком переходил в «Зенит» из «Барселоны», а Энрике — из «Ботафого». При всем уважении к Луису, это все-таки несколько другой уровень.

— Энрике может стать настоящим лидером «Зенита» уже весной и внести решающий вклад в очередное чемпионство сине-бело-голубых?

— У него есть все качества для того, чтобы стать одним из сильнейших и ярких игроков всей нашей лиги. Все упирается только в срок адаптации. Все же мы люди настроения. Посмотрим.

— Луис Энрике по позиции конкурент Глушенкову. Где теперь будет играть россиянин?

— Лимит же никто не отменял. Глушенков будет выходить в старте. Думаю, Сергей Богданович (Семак. — Прим. «СЭ») сможет совместить Луиса Энрике и Максима на поле.