Лепсая: «Думаю, зимой Клаудиньо останется в «Зените»

Футбольный функционер Тимур Лепсая в интервью «СЭ» заявил, что не думает, что зимой «Зенит» продаст Клаудиньо.

— Артур, за которого «Зенит» заплатил 15 миллионов, вот-вот клуб покинет. Это трансферный просчет или же питерцы могут ссылаться на чемпионский гол бразильца? Формально же он автор того мяча в ворота «Ростова», пусть и имела место ошибка Песьякова.

— Как говорится, мавр сделал свое дело — мавр может уходить. Но за те деньги, которые за него заплатили, «Зенит» был вправе ждать от Артура, конечно, большего.

— Вендел, по словам Александра Медведева, до лета никуда не уйдет. А Клаудиньо может покинуть питерский клуб уже зимой?

— Не думаю. Довольно рискованно проводить реорганизацию игры в середине поля в год столетия, когда кровь из носа нужно брать чемпионство.

— Трансфер Вендела вдолгую оправдался?

— Вендел — удачное приобретение. На протяжении нескольких сезонов он был одним из лидеров команды. Что касается нынешней цены его продажи, мы же понимаем, что бразилец моложе не становится. Происходит некоторая амортизация. Так что опять же нормальная история.

— Допускаете, что трансфер Луиса Энрике станет решающим фактором в борьбе за золотые медали?

— Вполне допускаю. Ну и мы же видим, что пока конкуренты «Зенита» не усиливаются.