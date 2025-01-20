Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:35

Лепсая: «Думаю, зимой Клаудиньо останется в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный функционер Тимур Лепсая в интервью «СЭ» заявил, что не думает, что зимой «Зенит» продаст Клаудиньо.

— Артур, за которого «Зенит» заплатил 15 миллионов, вот-вот клуб покинет. Это трансферный просчет или же питерцы могут ссылаться на чемпионский гол бразильца? Формально же он автор того мяча в ворота «Ростова», пусть и имела место ошибка Песьякова.

— Как говорится, мавр сделал свое дело — мавр может уходить. Но за те деньги, которые за него заплатили, «Зенит» был вправе ждать от Артура, конечно, большего.

— Вендел, по словам Александра Медведева, до лета никуда не уйдет. А Клаудиньо может покинуть питерский клуб уже зимой?

— Не думаю. Довольно рискованно проводить реорганизацию игры в середине поля в год столетия, когда кровь из носа нужно брать чемпионство.

— Трансфер Вендела вдолгую оправдался?

— Вендел — удачное приобретение. На протяжении нескольких сезонов он был одним из лидеров команды. Что касается нынешней цены его продажи, мы же понимаем, что бразилец моложе не становится. Происходит некоторая амортизация. Так что опять же нормальная история.

— Допускаете, что трансфер Луиса Энрике станет решающим фактором в борьбе за золотые медали?

— Вполне допускаю. Ну и мы же видим, что пока конкуренты «Зенита» не усиливаются.

Луис Энрике. «Зенит» покупает Луиса Энрике и продает немотивированного Вендела и невписавшегося Артура. Нормальная история»

Клаудиньо
ФК Зенит
Читайте также
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
CNN сообщил о планах команды Трампа «шокировать систему» первыми указами
В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих
Как Хабиб Нурмагомедов провел тренерский бенефис на UFC 311
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Джокович отказался давать интервью телеканалу-вещателю на Australian Open
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Агент полузащитник «Маккаби Хайфа» Джабер опроверг информацию о переговорах с ЦСКА
Лепсая: «Малком переходил в «Зенит» из «Барсы», Энрике — из «Ботафого». Разный уровень»
Лепсая: «Трансфер Луиса Энрике? Настораживает, что в «Бетисе» он выглядел не столь ярко»
«Зенит» покупает Луиса Энрике и продает немотивированного Вендела и невписавшегося Артура. Нормальная история»
«Зенит» подпишет контракт с Энрике по схеме «4+1»
Агент Солари: «Спартак» не присылал никаких предложений с декабря»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя