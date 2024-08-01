Лепсая — о Барко в «Спартаке»: «Он достаточно талантливый парень, которому рисовали вообще сумасшедшее будущее»

Экс-генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в разговоре с «СЭ» поделился мнением о новичке «Спартака» Эсекьеле Барко.

«Честно говоря, он достаточно ярко дебютировал. Мы видим, что это футболист, который может делать разницу в сегодняшнем «Спартаке». Он достаточно талантливый парень, которому рисовали вообще сумасшедшее будущее. Однако определенные обстоятельства не дали ему полностью раскрыться до того уровня, который ему предрекали многие специалисты. Но тем не менее мы видим, что это яркий футболист, способный стать звездой в нашей лиге. Не знаю, был ли он на радаре у других клубов», — сказал Лепсая «СЭ».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля. 25-летний аргентинец подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2027 года.

По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась московскому клубу в 14 миллионов евро.