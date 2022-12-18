Лепсая: «За хорошие деньги в Россию поедут все, кроме тех, кого хотят «Реал», «Барселона» или «Сити»

Лепсая рассказал, какие игроки в настоящее время могут приехать в РПЛ

Бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал, какие игроки в настоящее время могут приехать в РПЛ.

«За хорошие деньги в Россию поедут все, кроме тех, кого хотят «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити». Некоторые российские клубы до сих пор думают, что могут конкурировать с какими-то европейскими клубами. И не понимают, почему им выставляют высокий ценник. Фактором в пользу России кроме денег была еще достаточно комфортная жизнь. А сегодня у многих аэропорты закрыты», — приводит слова Лепсая Sport24.

Также специалист заявил, что у российских клубов нет длительной трансферной стратегии.

«Наши клубы зачастую вообще работают импульсивно. В ноябре-декабре 2022-го они должны думать о том, кого купят не этой зимой, а через год. А у нас нет длительной стратегии. Трансферная стратегия почти у всех отсутствует. Обычно вопрос не о том, кем заменить 32-летнего защитника летом 2024-го, когда кончится контракт. Нет, все проще: кто нужен прямо сейчас», — заявил Лепсая.

Зимнее трансферное окно в России начнется 25 января и завершится 22 февраля 2023 года.