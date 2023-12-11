Лепсая — о Гарре: «Летом ПАОК предлагал за него 7 миллионов евро и получил отказ»

Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение об аргентинском полузащитнике «Крыльев» Бенхамине Гарре.

— Гарре — самый лакомый кусок в нынешних «Крыльях»?

— Да, но и цена кусается. В августе ПАОК предлагал за аргентинца 7 миллионов евро и получил отказ.

— Сколько же хотят «Крылья»? 10 миллионов, которые прописаны в контракте Гарре в качестве отступных?

— Не исключено. Сегодня в России такие деньги могут заплатить лишь несколько клубов. Но «Зенит» покупает бразильца Артура, «Краснодар» ищет футболиста с другими характеристиками, а «Динамо» и «Спартаку» аргентинец не нужен. Там хватает игроков на эту позицию. Мне кажется, и сам Гарре настроен на отъезд в Европу. Либо сейчас, либо летом.