Сегодня, 20:30
Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение об аргентинском полузащитнике «Крыльев» Бенхамине Гарре.
— Гарре — самый лакомый кусок в нынешних «Крыльях»?
— Да, но и цена кусается. В августе ПАОК предлагал за аргентинца 7 миллионов евро и получил отказ.
— Сколько же хотят «Крылья»? 10 миллионов, которые прописаны в контракте Гарре в качестве отступных?
— Не исключено. Сегодня в России такие деньги могут заплатить лишь несколько клубов. Но «Зенит» покупает бразильца Артура, «Краснодар» ищет футболиста с другими характеристиками, а «Динамо» и «Спартаку» аргентинец не нужен. Там хватает игроков на эту позицию. Мне кажется, и сам Гарре настроен на отъезд в Европу. Либо сейчас, либо летом.