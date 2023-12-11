Лепсая: «Предлагал Артура двум российским клубам»

Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» высказал мнение о потенциальном новичке «Зенита» — 25-летнем бразильском вингере Артуре, который в данный момент выступает за «Палмейрас».

— Я понимаю: зимой в Петербурге сделают все, чтобы усилить состав и найти замену Малкому, — отметил Лепсая.

— Намекаете на бразильца Артура, за которого готовы заплатить то ли 15, то ли 18 миллионов евро?

— Да. Это классный футболист, давно за ним слежу. Предлагал его двум российским клубам, когда Артур еще играл не в «Палмейрасе», а в «Брагантино». И стоил намного дешевле.

— Что ж не срослось?

— Мне сказали: «Спасибо, но в этом игроке мы не заинтересованы, есть на примете посильнее...»

— Теперь кусают локти?

— Наверняка. Артур из тех футболистов, кто в одиночку способен решить исход матча. По функционалу это прямая замена Малкому.