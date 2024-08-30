Сулейманов: «Цели по голам у меня нет, но хочется помочь «Локомотиву» закрепиться на первом месте»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов отметил, что у него нет цели по количеству забитых мячей за сезон.

«Для меня важно забить два гола, потому что в РПЛ не открывал свою голевую серию, а в Кубке уже был удачный матч с «Оренбургом». Так что, надеюсь, продолжу также и открою серию голов в РПЛ. Я нападающий и мне всегда сложно, если не забиваю. Цели по голам у меня нет, но хочется помочь команде закрепиться на том месте, на котором идем», — цитирует Sport24 Сулейманова.

В этом сезоне 24-летний россиянин забил 4 гола в FONBET Кубке России, но ни разу не отличился в 6 матчах РПЛ.

«Локомотив» после 6 туров с 15 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.