Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:36

Сулейманов: «Цели по голам у меня нет, но хочется помочь «Локомотиву» закрепиться на первом месте»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов отметил, что у него нет цели по количеству забитых мячей за сезон.

«Для меня важно забить два гола, потому что в РПЛ не открывал свою голевую серию, а в Кубке уже был удачный матч с «Оренбургом». Так что, надеюсь, продолжу также и открою серию голов в РПЛ. Я нападающий и мне всегда сложно, если не забиваю. Цели по голам у меня нет, но хочется помочь команде закрепиться на том месте, на котором идем», — цитирует Sport24 Сулейманова.

В этом сезоне 24-летний россиянин забил 4 гола в FONBET Кубке России, но ни разу не отличился в 6 матчах РПЛ.

«Локомотив» после 6 туров с 15 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
0
Читайте также
Фанаты требуют допустить фигуристку Двоеглазову к взрослым турнирам
Слуцкий признался, что не понимает скептического отношения к Дзюбе
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя